Знаменитый актер нашел способ не работать и получать гонорары

Знаменитый актер из Гонконга Лоуренс Нг получил гонорар без съемок благодаря ИИ

В Гонконге знаменитый актер телесериалов нашел способ не работать и получать гонорары. Об этом пишет Mothership.

62-летний Лоуренс Нг, который прославился работой в фильмах и сериалах телекомпании Television Broadcasts Limited, заявил, что продал права на использование своего образа в продукции, созданной при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Актер сказал, что в новом фильме «Смертные грехи» появится помолодевшим на 40 лет.

«Для картины использовали мой образ в 20 лет. Мне даже на съемки ездить не пришлось. Я уже видел результат и очень им доволен», — сказал Нг. Он также заявил, что не видит угрозы в использовании ИИ-персонажей в кино. Нг отметил, что заключил полноценный контракт, который дает ему возможность контролировать использование своего образа, а полученный гонорар оказался «очень неплохим».

«Скоро я смогу просто сидеть, не снимаясь, и все равно буду делать свою работу. Даже если я ноги себе переломаю, волноваться будет не о чем», — пошутил Нг.

Ранее сообщалось, что в Китае знаменитый актер микродрам оставил карьеру в 30 лет и стал торговать овощами из-за ИИ. С марта ему не предлагали новых ролей, потому что сериалы стали создавать при помощи искусственного интеллекта.