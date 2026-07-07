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Из жизни
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15:33, 7 июля 2026Из жизни

Знаменитый актер бросил карьеру в 30 лет и стал продавать овощи по неожиданной причине

В Китае знаменитый актер микродрам Сюй Пэн бросил карьеру из-за засилья ИИ
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: @xiaohongshu

В Китае знаменитый актер микродрам бросил карьеру в 30 лет по неожиданной причине. Об этом пишет Mothership.

Сюй Пэн прославился во время бума микродрам. В 2025 году он снимался по 16 часов в сутки и сыграл несколько главных ролей в популярных сериалах. Особенно ему удавались образы властных начальников. Однако недавно начали массово появляться микродрамы, полностью созданные при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Пэну стали предлагать роли все реже.

В последний раз он был на съемочной площадке в марте, а затем решил оставить актерскую карьеру. Бывший кумир молодежи вернулся в родную провинцию Шаньдун и стал продавать на рынке овощи, которые выращивает его дед. При этом Пэн все еще популярен, и поклонники часто просят его об автографе.

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Мужчина философски отнесся к произошедшим в его жизни переменам. «Актерство — это всего лишь карьера. Если предложения исчезают, нужно пробовать что-то новое. Я честно зарабатываю на хлеб. В жизни нет ничего, с чем нельзя было бы справиться», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре знаменитого актера, который завершил карьеру и открыл собственное кафе, избил муж конкурентки. 64-летний Хуан Илян более 20 лет снимался в кино и на сингапурском телевидении, прежде чем стал предпринимателем.

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