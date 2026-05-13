10:43, 13 мая 2026

В Сингапуре открывшего кафе знаменитого актера избил муж конкурентки
Никита Савин

В Сингапуре знаменитого актера, который завершил карьеру и открыл собственное кафе, избил муж конкурентки. Об этом пишет Mothership.

64-летний Хуан Илян более 20 лет снимался в кино и на сингапурском телевидении. Он стал очень популярен в стране, трижды признавался лучшим актером второго плана в телесериалах и выдвигался на престижные премии. В 2007 году он решил закончить актерскую карьеру, открыл фирму по оказанию сантехнических услуг и добился успеха на этом поприще. В феврале мужчина запустил бизнес по продаже блюд из морепродуктов и стал лично торговать в киоске в крупном ТЦ Circuit Road.

У Иляна сразу же появилось много посетителей благодаря былой популярности. Многие поклонники покупали у него блюда ради селфи. 7 мая случайный свидетель снял на видео, как между Иляном и продавщицей соседнего киоска произошла шумная перепалка. 10 мая муж продавщицы напал на актера и избил его. Иляну понадобилась помощь врачей. На следующий день его киоск был закрыт. 12 мая Илян вышел на работу и рассказал о случившемся.

Деспотичный отец, крах карьеры и попытка суицида. Как живет оставшийся на Рождество «один дома» Маколей Калкин?
Каннибализм, абьюз и крах карьеры. Актер Арми Хаммер наконец прервал молчание и прокомментировал обвинения в свой адрес
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа. Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
По словам актера, ссора произошла потому, что продавщица соседнего киоска обвинила его в том, что он спит со своей помощницей. При этом Илян утверждает, что просто давал ей ключ от дома, чтобы она могла отдохнуть между сменами. Актер хотел уладить конфликт с соседкой 10 мая, но ее муж напал без предупреждения. Другие торговцы едой рассказали, что женщина постоянно конфликтует с торговцами в Circuit Road. Илян заявил, что не собирается переносить свой киоск в другой ТЦ и надеется все же наладить отношения с соседкой.

Ранее сообщалось, что знаменитый гонконгский актер Ки Дин Ли обвинил своего старшего сына Огастина в растрате всех его сбережений. Отпрыск артиста потратил два миллиона гонконгских долларов.

