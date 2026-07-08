Следствие установило причастность экс-главы Нацгвардии Украины к гибели 365 гражданских

Российские следователи установили причастность экс-главы Нацгвардии Украины Юрия Лебедя к расправе над 365 жителями Мариуполя в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, выполняя приказ Юрия Лебедя, военнослужащие Нацгвардии блокировали город, чтобы не позволить мирным жителям покинуть зону боевых действий и использовать их в качестве живого щита. Пытавшихся выехать из города горожан расстреливали. Установлено, что в результате преступного приказа Лебедя погибло не менее 365 человек и было разрушено 45 тысяч объектов жилого фонда и социальной инфраструктуры.

Ранее СКР установил личности командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), вывозивших из России жителей Курской области.