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Силовые структуры
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12:05, 8 июля 2026Силовые структуры

Экс-главу Нацгвардии Украины обвинили в гибели 365 человек

Следствие установило причастность экс-главы Нацгвардии Украины к гибели 365 гражданских
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: National Guard of Ukraine / Wikimedia

Российские следователи установили причастность экс-главы Нацгвардии Украины Юрия Лебедя к расправе над 365 жителями Мариуполя в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, выполняя приказ Юрия Лебедя, военнослужащие Нацгвардии блокировали город, чтобы не позволить мирным жителям покинуть зону боевых действий и использовать их в качестве живого щита. Пытавшихся выехать из города горожан расстреливали. Установлено, что в результате преступного приказа Лебедя погибло не менее 365 человек и было разрушено 45 тысяч объектов жилого фонда и социальной инфраструктуры.

Ранее СКР установил личности командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), вывозивших из России жителей Курской области.

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