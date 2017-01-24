Американцам рассказали о белорусском ремейке «Теории Большого взрыва»

Видео: The Late Show with Stephen Colbert / YouTube

В новом выпуске The Late Show со Стивеном Колбертом на канале CBS продемонстрировали отрывок из белорусского ремейка популярного сериала «Теория Большого взрыва» под названием «Теоретики». Белорусский вариант сериала ведущий показал актеру Джонни Галэки (Johnny Galecki), который в оригинальном сериале исполняет роль физика-теоретика Леонарда Хофстедтера. Отрывок их беседы опубликован на YouTube.

«Верный знак того, что ваше шоу имеет успех — это когда в других странах нарушают ваши авторские права. Просто воруют», — отметил Колберт в процессе обсуждения.

«Они даже не старались. Там даже диалоги были скопированы, одеты они были так же, как и мы. И сюжет такой же», — поддержал его Галэки.

«Теория большого взрыва» — один из самых популярных ситкомов, который выходит на экраны с 2007 года. В 2014-м три главных актера добились гонораров в миллион долларов за каждую получасовую серию.