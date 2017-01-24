Прокуратура потребовала заблокировать сайт по продаже хамона

Прокуратура города Балашова Саратовской области через суд потребовала закрыть доступ к сайту, предлагающему ассортимент санкционных товаров из США, ЕС, Канады и Австралии. Об этом во вторник, 24 января, сообщается на сайте госоргана.

Среди запрещенных товаров указывается хамон (испанский сыровяленый свиной окорок — прим. «Ленты.ру»). «По данному факту прокурором города направлено в суд заявление о признании вышеприведенной информации информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за ввоз на территорию России санкционной продукции предусмотрена уголовная и административная ответственность.

21 января стало известно, что Ульяновский суд признал хамон угрозой российской конституции. Сайт испанского интернет-магазина Jamonshop, специализирующегося на продаже хамона был запрещен Роскомнадзором.