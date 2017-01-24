В сети посмеялись над названием нового эпизода «Звездных войн»

В сети обратили внимание на название восьмого эпизода киносаги «Звездные войны: последний джедай», которое 23 января объявили в официальном Twitter-аккаунте Star Wars.

За один день пост собрал более 199 тысяч лайков и 179 тысяч ретвитов. В итоге он стал вирусным, а название новой части стало поводом для множества шуток.

Пользователи не поверили в «последнего джедая», отметив, что в Disney, которая обладает правами на «Звездные войны», обязательно что-нибудь придумают, чтобы джедаи появились в следующих эпизодах саги. «Последний джедай — это как последнее дело Холмса, — думаешь, что реально конец, а там обман капитальный», — заявил один из них.

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 23 января 2017, 16:13

Некоторые предположили, что, в новой части погибнет культовый персонаж саги Люк Скайуокер, а новым «последним джедаем» станет главная героиня седьмого эпизода Рэй: «Красное лого. Последний Джедай. Так и вижу умирающего Люка с последними словами Рэй: "Ты последний джедай"».

Другие принялись фантазировать, как будет звучать название нового эпизода в российском прокате. «Суеверные войны. Эпизод VIII: Крайний джедай», — предположил Hebrewtwi.

Мировая премьера восьмого эпизода саги назначена на 14 декабря 2017 года.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. В настоящее время она состоит из оригинальной трилогии (с четвертого по шестой эпизод), трилогии-приквела (с первого по третий эпизоды), одного сиквела (седьмой эпизод), а также спин-оффа «Изгой-Один. Звездные войны: Истории».