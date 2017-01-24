Пассажиры московского монорельса пожаловались на увеличенный интервал движения

Ряд пассажиров московского монорельса выразил недовольство в связи с изменениями в графике движения, сообщает во вторник, 24 января, телеканал «360». Теперь эта железная дорога начинает работать 8:00 (на час позже) и закрывается в 20:00. Интервал составляет 30 минут.

«Мне кажется, это сильно осложняет жизнь жителям района Останкино и работникам телецентра, потому что "Тимирязевская" как-то облегчала путь до "Останкино". Сейчас приходится добираться по салатовой ветке, это дополнительные минут 15−20», — сказал работник телецентра Всеволод Ковтун.

Депутат муниципального собрания Останкинского района Никита Янковой в свою очередь заявил, что изменения оправданы. «Для города это изначально было убыточное предприятие: город тратит на это миллиард рублей, при этом пассажиропоток падает все ниже и ниже», — сказал он.

Как пояснил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов, в 2016 году пассажиропоток на однорельсовой дороге упал на 15 процентов. По его словам, это связано в открытием новых станций подземки на севере — «Фонвизинской» и Петровско-«Разумовской», а также с запуском МЦК, пишет kp.ru.

Однорельсовая железная дорога перешла на экскурсионный график работы 23 января, передает сетевое издание m24.ru.

Московская монорельсовая система была открыта в 2004 году. Она состоит из единственной линии, расположенной в Северо-Восточном административном округе столицы. Первоначально монорельс работал в экскурсионном режиме (интервал движения составлял 30 минут), а в 2008 году перешел в транспортный режим.

