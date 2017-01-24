Киевские полицейские отжались 22 раза ради ветеранов АТО

Видео: Патрульна поліція України / YouTube

Киевские полицейские приобщились к всеукраинскому флешмобу 22 Push up Challenge в поддержку ветеранов АТО с посттравматическим расстройством (антитеррористической операцией власти республики называют военный конфликт в Донбассе). Видео об этом во вторник, 14 января, опубликовало «Вести Украина».

Суть акции состоит в том, чтобы отжаться 22 раза перед камерой и передать эстафету другому. Флешмоб запустил украинский автогонщик и волонтер Алексей Мочанов. По его словам, главная цель мероприятия — привлечь внимание к бывшим бойцам АТО, которым сложно адаптироваться к мирной жизни.

В декабре 2016-го государственная пограничная служба Украины присоединилась к флешмобу Mannequin Challenge, в рамках которого люди притворяются манекенами и остаются неподвижными, пока их снимают на камеру. Кроме пограничников во флешмобе принял участие глава Львовской областной госадминистрации Олег Синютка и специально обученный служебный пес.