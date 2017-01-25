В Госдуме сочли проявлением агрессии слежку НАТО за «Адмиралом Кузнецовым»

Контроль со стороны боевых кораблей НАТО за переходом авианосной ударной группы ВМФ России пролива Ла-Манш говорит об отсутствии доверия к действиям российской стороны, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру» в среду, 25 января.

«Это говорит о недоверии и в конечном итоге агрессивной политике по отношению к нашей стране», — сказал депутат.

Швыткин отметил, что российская сторона действует в строгом соответствии с международным морским правом. «Мы сообщаем заранее все порты, куда будем заходить с целью пополнения запасов продовольствия, питьевой воды. Нам скрывать нечего», — добавил он.

Материалы по теме Дым над водой Как начинался авианосец «Адмирал Кузнецов»

Ранее в среду стало известно, что шесть боевых кораблей из пяти стран НАТО контролировали переход российских судов через Ла-Манш. Среди них — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большой десантный корабль «Александр Шабалин», а также суда обеспечения. Прибытие группировки российских ВМФ на базу Северного флота ожидается 9 февраля, пишет Интерфакс.

6 января Минобороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии.

В ноябре прошлого года российская корабельная группа начала масштабную операцию по нанесению ударов по террористам в сирийских провинциях Идлиб и Хомс.