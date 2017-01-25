Москва открестилась от «прокремлевских» кандидатов в президенты Украины

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук не является «прокремлевским кандидатом» в президенты Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 25 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас нет прокремлевских кандидатов. И это украинскому народу нужно определять, кто может, а кто не может быть президентом Украины», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, почему в российских СМИ так много упоминаний о бизнесмене.

Официальный представитель Кремля добавил, что не знает, почему российская пресса акцентирует внимание на фигуре Пинчука.

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24 января Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку высказываний украинского бизнесмена Виктора Пинчука о необходимости уступить России по Крыму и Донбассу.

Бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош назвал заявления Пинчука «враждебными и антигосударственными».

В конце декабря 2016 года в газете The Wall Street Journal Пинчук опубликовал статью, где призвал к «болезненным компромиссам» ради мира с Россией. Миллиардер указал, что в США и Европе к власти могут прийти «лидеры, которые захотят заключить сделку с Кремлем». Одними из компромиссных шагов Украины бизнесмен назвал признание местных выборов в Донбассе и отказ от вопроса о статусе Крыма.

Действующий украинский президент Петр Порошенко пришел к власти в результате внеочередных выборов в мае 2014 года. Решение о досрочном голосовании приняла Верховная Рада в связи с госпереворотом и отстранением Виктора Януковича от должности главы государства. Очередные президентские выборы в стране намечены на 2019 год.