В Забайкалье на полицейских завели дело за избиение юноши и девушки

Следователи в Забайкальском крае возбудили уголовное дело по факту избиения неустановленными сотрудниками полиции 19-летнего юноши и 18-летней девушки. Об этом в среду, 25 января, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«По данным следствия, в начале января 2017 года пока неустановленные сотрудники отдела полиции применяли запрещенные методы допроса к 19-летнему юноше и 18-летней девушке, которых заставляли признаться в совершении кражи. В результате юноша был госпитализирован с компрессионным переломом позвонка, девушка получила ушибы лица и тела», — говорится в сообщении.

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Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»).

5 января стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе троих полицейских заподозрили в применении насилия в отношении задержанных.