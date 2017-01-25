Порошенко встал на колено на могиле Маннергейма

Во время визита в Финляндию президент Украины Петр Порошенко посетил место захоронения Карла Маннергейма. Украинский лидер возложил цветы к памятнику на могиле маршала в Хельсинки и преклонил колено. Соответствующие фотографии разместило агентство «Укринформ» в среду, 25 января.

«Порошенко почтил память погибших финнов, которые боролись за независимость Финляндии, и возложил венки к Кресту Героев и могиле маршала Карла Густава Маннергейма на кладбище Хиетаниеми», — отмечается на сайте президента.

По словам корреспондента «Укринформа», на встрече с украинской диаспорой в Финляндии Порошенко поведал о беседе с коллегой Саули Ниинистё, касающейся Маннергейма. «Я говорю президенту: "Вы даже не представляете, насколько маршал Маннергейм сейчас популярен на Украине. Потому что он образец — образец поведения лидера государства, который способен защитить свободу, волю и демократию своей нации. И украинцы сейчас берут [с него] пример», — отметил глава государства, который посетил Финляндию во вторник.

Президент вместе с супругой также побывали в музее Маннергейма. Там Порошенко передали копию письма, в котором гетман Украины Павел Скоропадский обращается к маршалу: «Финляндия должна посмотреть на независимую Украину как на союзника. Она должна поддержать независимость Украины, потому что это будет хорошо для Финляндии».

В июле 2016 года Порошенко посетил в Варшаве памятник жертвам Волынской трагедии, зажег свечу, опустился на колени и перекрестился.

Коленопреклонение — поза, означающая смирение или почтение. Этот жест довольно необычен для глав государств или правительств. Известен случай, когда в декабре 1970 года канцлер ФРГ Вилли Брандт встал на колени при посещении памятника жертвам восстания в Варшавском гетто, которое было жестоко подавлено нацистами.