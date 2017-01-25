Объявлена дата релиза Prey

Компания Bethesda Softworks опубликовала на своем YouTube-канале новый трейлер научно-фантастического шутера Prey. В ролике демонстрируются новые геймплейные кадры, а также объявляется дата релиза проекта — 5 мая 2017 года одновременно на PS4, Xbox One и ПК. За оформление предзаказа игроки получат комплект «Космонавт-стрелок»,включающий в себя уникальные предметы и улучшения.

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Перезапуск серии Prey был анонсирован в июне 2016 года. Разработкой занимается студия Arkane, известная по серии Dishonored. Действия игры происходят на космической станции «Талос-1», которая захвачена пришельцами. Оригинальная игра вышла в 2006 году, спустя 11 лет после анонса. Разработка сиквела игры дважды начиналась с нуля, однако в 2014 году проект был отменен.