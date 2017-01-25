Трамп пообещал инициировать расследование нарушений в ходе президентских выборов

Президент США Дональд Трамп пообещал провести расследование нарушений допущенных в ходе голосования на президентских выборах. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я буду требовать проведения масштабного расследования нарушения на выборах, включая случаи регистрации для голосования одновременно в двух штатах, давно умерших избирателей, нелегальных мигрантов. Таким образом мы укрепим нашу избирательную систему!», — написал он.

12 декабря прошлого года сообщалось, что суд штата Пенсильвания отклонил запрос о пересчете голосов, отданных в штате на президентских выборах. Запрос был направлен бывшим кандидатом на пост президента США от Партии зеленых Джилл Стайн, которая заявила, что машины, считавшие голоса избирателей, могли быть взломаны хакерами. Суд счел, что никаких свидетельств взлома нет, а ручной пересчет голосов гарантированно затянется.

Аналогичные запросы Стайн направила властям штатов Мичиган и Висконсин. Суд Мичигана отказался пересчитывать голоса, власти Висконсина согласились.

По итогам прошлогоднего голосования Трамп получил 306 голосов выборщиков, его соперница, Хиллари Клинтон — 232, для победы нужно 270. При этом в целом по США за нее было отдано на 2,6 миллиона голосов больше.

