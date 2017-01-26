Полиция Австрии задержала 11 человек в ходе антитеррористической операции

В результате проведения антитеррористической операции австрийская полиция задержала 11 человек. Об этом в четверг, 26 января, сообщает газета Kurier со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По информации издания, обыски были проведены в нескольких десятках квартир Вены и Граца. Отмечается, что антитеррористический рейд был запланирован заранее и не связан с задержанием на прошлой неделе 17-летнего подростка Лоренца К., планировавшего теракты в венском метро.

В спецоперации приняли участие 800 сотрудников правоохранительных органов. Как пишет издание, полицейские давно вели наблюдение за выходцами из бывшей Югославии, которые пытались организовать радикальную исламистскую группировку на территории Австрии.