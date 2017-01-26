Россияне стали покупать больше суперкаров Ferrari

Объем рынка итальянских суперкаров Ferrari в 2016 году вырос до 32 машин, что на 60 процентов больше, чем годом ранее. Об этом в четверг, 26 января, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой востребованной моделью на отечественном рынке является купе Ferrari 488 GTB мощностью 670 лошадиных сил и стоимостью свыше 20 миллионов рублей. На ее долю приходится 35 процентов продаж — было реализовано 11 автомобилей. На втором месте кабриолет California и среднемоторное купе Ferrari 458. Каждая из этих моделей разошлась тиражом в шесть единиц.

В пятерку самых продаваемых суперкаров входят хэтчбек Ferrari FF (пять проданных машин) и гран туризмо Ferrari F12 Berlinetta мощностью 740 лошадиных сил (четыре автомобиля).

Отмечается, что 24 автомобиля Ferrari остались в Москве и Подмосковье. Еще пять машин отправилось в Санкт-Петербург. По одному суперкару приобрели жители Приморского края, Кемеровской и Тульской областей.

В ноябре прошлого года стало известно, что продажи люксового бренда Rolls-Royce в России снизились на 19 процентов по сравнению с 2015 годом.