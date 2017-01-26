Пырнувшей ножом полицейского немке дали шесть лет тюрьмы

Немецкая гражданка марокканского происхождения, пырнувшая ножом полицейского в Ганновере, приговорена к шести годам тюремного заключения. Об этом сообщает Reuters.

Суд установил, что 16-летняя преступница действовала по указанию террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ), с которыми познакомилась в Стамбуле.

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Во время суда адвокат настаивал, что девушка не осознавала общественной опасности совершенного ею деяния, однако суд его аргументам не внял. Ее сочли виновной в попытке убийства и поддержке незаконного вооруженного формирования.

26 февраля 2016 года в Ганновере она напала на полицейского и ударила его ножом в горло. Патрульный был госпитализирован с тяжелым ранением, но выжил.

Группировка «Исламское государство» летом 2014 года захватила значительную часть Сирии и Ирака и провозгласила там халифат. В России ИГ запрещена решением Верховного суда. Террористы проводят масштабные информационные кампании по привлечению новых рекрутов: к ним, в том числе, примыкают и европейцы.