Украинские военные моряки легли в форме герба ради бойцов АТО

Видео: mil.gov.ua

Около двухсот украинских военных моряков во главе с командующим Военно-морских сил Украины Игорем Воронченко выложили своими телами фигуры герба и якоря на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата «Гетман Сагайдачный». Об этом в пятницу, 27 января, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Военнослужащие также синхронно выполнили упражнение «отжимание от пола». Как отмечается, флешмоб прошел в рамках эстафеты Рush Up Challenge — акции в поддержку бывших участников АТО с посттравматическим расстройством (антитеррористической операцией власти республики называют военный конфликт в Донбассе). «Этим мероприятием мы выражаем благодарность защитникам, которые охраняют наши границы на востоке Украины», — заявил Воронченко.