В Израиле пассажирский автобус сорвался в ущелье с 70-метровой высоты

В результате падения пассажирского автобуса с крутого обрыва в ущелье на Западном берегу реки Иордан в Израиле погибли два человека. Еще семеро получили ранения разной степени тяжести. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает газета The Jerusalem Post.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По информации издания, из-за сильного ветра автобус, направлявшийся из Иерусалима в Ариэль, занесло, и он упал с 70-метровой высоты.

Погибшие — 23-летний пассажир и 37-летний водитель.

По словам спасателей, доступ к месту аварии был затруднен.

22 ноября 2016 года в Таиланде автобус с 40 пассажирами упал в пропасть. Тогда пять человек погибли, еще 25 получили ранения.

26 августа в Непале пассажирский автобус упал в реку со стометровой высоты. В результате 21 человек погиб. За несколько недель до этого в непальском округе Каврепаланчок автобус, перевозивший 40 пассажиров, сорвался с высоты 150 метров в ущелье. Жертвами ДТП стали 33 человека.