К ликвидации последствий снегопада в Москве привлекли 35 тысяч коммунальщиков

В ликвидации последствий снегопада в Москве задействованы 35 тысяч коммунальщиков и 10 тысяч единиц спецтехники. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

По информации РЕН ТВ, минувшей ночью в столице выпало 15 процентов месячной нормы осадков. Высота сугробов увеличилась почти до 40 сантиметров.

Метель и гололед осложнили ситуацию на дорогах. В аэропортах были отменены или задержаны более 30 рейсов.

Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала НСН, что в предстоящие выходные снег пройдет лишь в отдельных районах Москвы.

