Сыгравший себя Джон Малкович открыл johnmalkovich.com и пришел в бешенство

Актер Джон Малкович снялся в рекламе регистратора доменов. По сюжету он хочет продвинуть собственную линейку дизайнерской одежды с помощью сайта, но оказывается, что johnmalkovich.com использует его тезка — рыбак-видеоблогер. Это выводит звезду из себя.

«Какого черта происходит? — кричит актер. — Как этот придурок может быть Джоном Малковичем?» (отсылка к фильму «Быть Джоном Малковичем»). Он пишет однофамильцу письмо, в котором не может удержаться от нецензурной лексики.

В финале видео появляется слоган: «Получите свой домен, пока не поздно». В ролике используется игра слов. В шапке ресурса о рыбалке написано fishing site, что дословно переводится как «сайт для любителей рыбной ловли», однако в реальности фишинговыми сайтами называют ресурсы, ворующие личные данные.