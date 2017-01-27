В сети выдали главному военному прокурору Украины «справку об олигофрении»

Пользователи Facebook опубликовали якобы выданную Главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу справку об олигофрении. Так они отреагировали на размещенную ранее в сети главой надзорного ведомства фальшивую копию приговора советского суда о расстреле за отсутствие регистрации.

26 января Матиос разместил на своей странице в Facebook якобы копию приговора военной коллегии Верховного суда СССР, в которой наказание в виде расстрела назначается за отсутствие временной регистрации. «Ужас тюрьмы народов», — подписал изображение прокурор.

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В комментариях пользователи информировали Матиоса о том, что копия является распространенной интернет-шуткой. Один из блогеров опубликовал свой вариант этого документа, назвав его «справкой». В ней указано, что Матиос «не соответствует занимаемой должности, поскольку страдает олигофренией».

В ноябре 2016-го Матиос просил президента Украины Петра Порошенко внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы привлечь бывшего президента страны Виктора Януковича к уголовной ответственности, сообщает телеканал «112 Украина».

В 2015 году Матиос анонсировал передачу уголовных дел, возбужденных Киевом в отношении начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, в международные суды.