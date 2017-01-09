Решение ООН о включении Прибалтики в северную Европу оказалось фейком

Информация о недавнем отнесении ООН Латвии, Литвы и Эстонии к Северной Европе и изменении политической географии оказалась недостоверной. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает «Европейская Правда».

Сообщения о том, что ООН официально признала прибалтийские государства Северной Европой, исключив из списка стран восточной части Старого света, основывались на посте в Twitter латвийского евродепутата Артиса Пабрикса. «ООН официально меняет статус стран Балтии из восточной Европы на северную Европу. Это то, к чему мы действительно принадлежим», — написал он.

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Однако на странице вебархива ООН от 2001 года указано, что Балтия и тогда находилась в группе северной Европы. Это значит, что никаких изменений в политической географии не произошло, отмечает издание.

Ранее в четверг ряд СМИ распространили информацию о том, что ООН поменяла положение Прибалтики на карте Европы.Сообщалось также, что теперь в восточном блоке находятся Беларусь, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдавия, Румыния, Россия, Словакия и Украина. Соседями же прибалтов по «северной» группе стали Великобритания, Дания, Исландия, Ирландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.