В ФСВТС рассказали о перспективах МиГ-29 на рынке Южной Америки

Россия вывела МиГ-29 на тендер ВВС Колумбии и рассчитывает на поставку дополнительной партии этих самолетов в Перу. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

Представитель ведомства подчеркнул, что ВВС Перу уже эксплуатируют истребители данной марки и «на основании опыта эксплуатации данных самолетов решают вопрос о закупке дополнительной партии».

Подготовка к колумбийскому конкурсу была запущена в 2013 году. ВВС страны планируют купить 24 новых истребителя, чтобы заменить устаревшие самолеты Kfir C.7 израильского производства и дополнить самолеты версий C.10/С.12.

На обновление техники планируется потратить около двух миллиардов долларов. В качестве возможных вариантов рассматривались американские F-16C/D, шведские JAS39 Gripen, российское предложение (Су-30МК2 или МиГ-29), а также отремонтированные Mirage 2000-5F из наличия ВВС Франции.

В составе ВВС Перу на данный момент находится 19 самолетов типа МиГ-29, большая часть которых была продана в 1996 году из Белоруссии. Восемь машин прошли в России модернизацию до уровня МиГ-29СМ.