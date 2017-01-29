Сооснователь московского клуба Soho Rooms погиб после падения с 17 этажа

Возле одного из жилых домов по Шмитовскому проезду в Москве найдено тело мужчины, который разбился в результате падения с большой высоты. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по столице, передает ТАСС.

По данному факту проводится проверка, опрашиваются свидетели. РИА Новости рассказали в экстренных службах, что мужчина выпал с 17-го этажа.

Погибшему был 41 год. Он является одним из учредителей московского ночного клуба Soho Rooms, утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах. Собеседник kp.ru подтвердил эту информацию, а также назвал имя разбившегося мужчины — его зовут Сергей Ткаченко, он известен как Sergey Jeff.

По одной из версий, причиной произошедшего могла стать семейная ссора. «Пока непонятно, Ткаченко в пылу семейных разборок просто пытался попугать супругу и выпал из окна случайно, или все было иначе», — сказал источник издания.

Ткаченко был одним из пяти учредителей Soho Rooms, пишет портал dni.ru. Из руководства клубом он вышел четыре года назад.