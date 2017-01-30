Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор встретился с Папой Римским в Ватикане

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

В ходе встречи президент ЕЕК заявил, что рассматривает ее как дружеский жест по отношению ко всем евреям. «Евреи по-прежнему хранят память о Холокосте в своих сердцах, и даже сегодня продолжают подвергаться опасности вследствие проявлений антисемитизма в его самых ужасных формах», — заявил Кантор, особо отметив визит Папы в концлагерь Аушвиц летом 2016 года.

«Холокост — вечное напоминание о человеческой жестокости», — отметил Франциск.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, отдельно Кантор поблагодарил Папу за его твердую нравственную позицию в отношении терроризма и экстремизма.

«Мы благодарим Вас за осуждение мирового терроризма и присоединяемся к Вам в борьбе против того, что Вы назвали "бичом терроризма"», — отметил президент ЕЕК. «Необходимо вновь подтвердить принципы, связывающие три крупнейшие мировые религии: иудаизм, христианство и ислам — то, что объединяет нас, и сказать твердое "нет" насилию и ненависти и "да" — толерантности и примирению», — сказал он.

«Как представитель еврейского народа я бы хотел выразить глубокое сожаление и осудить преследование и уничтожение древних христианских общин на Ближнем Востоке», — подчеркнул Кантор.

Особое внимание Папа и делегация ЕЕК уделили межрелигиозной работе и взаимодействию общин.

ЕЕК учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в декабре 2008, ноябре 2012 и январе 2016 года на четырехлетний срок.