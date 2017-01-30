Хабаровчан накормили «блокадным хлебом» с опилками

В трех торговых центрах Хабаровска активисты раздали несколько сот порций «блокадного хлеба» весом 125 граммов. Об этом сообщает DVhab.ru.

Рецепт выпечки включал жмых, целлюлозу, древесные опилки, обойную пыль. К кусочку мучного изделия прилагалась листовка в виде хлебной карточки. На ее обратной стороне содержалась краткая информация о блокаде Ленинграда.

По словам организатора акции Никиты Кобзева, рецептов «блокадного хлеба» очень много, поскольку ситуация с мукой каждый день была разной, менялся и процент ее содержания. «Использование искусственных примесей доходило даже до 70 процентов. Мы решили сделать щадящий рецепт, используя 50 процентов муки», — добавил он.

Акция, приуроченная к 73-й годовщине снятия осады, прошла 29 января в Хабаровске (впервые); в ряде других городов, включая Санкт-Петербург, — 27 января. Ее участник, отметил, что такого рода мероприятия являются напоминанием о событиях, которые пережили наши предки.

В свою очередь, как отмечает kp.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов назвал акцию глупостью. «Такие вещи делать нельзя ни в коем случае. Это не просто хлеб: это символ человеческого героизма и страданий. А клонирование святынь недопустимо. Лучше бы рассказали, что было и как все происходило, а не устраивали из истории блокады кулинарное шоу», — заявил законодатель из Петербурга.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года — всего 872 дня. По официальным данным, за это время от голода умерли 640 тысяч горожан, по подсчетам историков — не менее 800 тысяч; от бомбежек и обстрелов погибли около 17 тысяч жителей.

В июле 1941 года, то есть еще до осады, в Ленинграде появились продовольственные карточки. Это сделали для того, чтобы навести порядок в снабжении. Нехватки продовольствия тогда не было. Снижение норм выдачи продуктов впервые произошло уже в сентябре. В ноябре воины на передовой стали получать 500 граммов хлеба в сутки; рабочие — 250; служащие, дети и иждивенцы — 125. Хлеб тогда был, по сути, единственным продуктом питания.