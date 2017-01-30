В Славянске во время проукраинского факельного шествия прогремел взрыв

В городе Славянске Донецкой области Украины (в части, контролируемой Киевом) прогремел взрыв во время проукраинского патриотического факельного шествия. Об этом сообщает региональное управление полиции.

По предварительным данным, в ста метрах от колонны участников акции сработал взрывпакет — пиротехническое средство, имитирующее разрыв боевого снаряда. На место выехала следственно-оперативная группа полиции.

Факельное шествие было посвящено годовщине боя под Крутами — столкновения, произошедшего в январе 1918 года у села Круты под Киевом между частями Красной армии и вооруженными формированиями Украинской народной республики. В официальной украинской историографии этому событию придается большое значение как образцу героической борьбы молодежи за независимость молодого государства.