Россия
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Козак отказался дать сочинской набережной свое имя

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Козак
Дмитрий Козак

Вице-премьер Дмитрий Козак высказался против инициативы жителей Сочи по переименованию Нижнеимеретинской набережной в его честь. Об этом сообщил его пресс-секретарь Илья Джус, передает ТАСС.

«Козак с уважением и благодарностью относится к инициативе сочинцев, но своего согласия, естественно, не дает. У нас нет сомнений, что сочинцы и так по достоинству оценили труд многих тысяч олимпийских строителей и организаторов игр», — сказал Джус.

Он добавил, что яркое название для набережной можно выбрать по итогам соответствующего конкурса или опроса.

30 января сообщалось, что в администрацию города Сочи поступили обращения с предложением назвать Нижнеимеретинскую набережную именем Дмитрия Козака. С данной инициативой, по информации ТАСС, выступили общественники, туристические ассоциации, а также руководители санаториев.

Сочи в 2014 году принял зимнюю Олимпиаду. Козак с 2008-го отвечал за организацию и проведение этих Игр.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Козак сравнил Крым с Сочи девятилетней давности
Козак рассказал об окупаемости гоночной трассы в Сочи
Правительство подсчитало прибыль от Олимпиады в Сочи
Последние новости
Литва отвергла идею об изменении статуса Калининградской области
Российским паралимпийцам запретили участвовать в отборе к Играм-2018
В Аргентине попытались установить мировой рекорд по массовому дрейфу
Главный палач ИГ убит в Ираке
Мэр Екатеринбурга снялся в «Ералаше» за обеденный перерыв
Трамп показал сотрудникам Белого дома мультфильм
Россияне признались в уязвимости к кризису
Другие материалы рубрики
00:04 Сегодня

«Это подростковая среда»

Как жестокость стала нормой для российских детей
17:10 27 января 2017

Собянин поблагодарил спасшего женщину из тонущей машины в Москве полицейского

16:53 Сегодня

Московский учитель прочитал рэп про Ивана Грозного

16:47 Сегодня

Путин и Эрдоган встретятся в марте

00:04 27 января 2017

Рошки да ножки

Как благие намерения чиновников едва не угробили тверского фермера
16:22 Сегодня

Мурманский губернатор сравнила свою почту со Стеной Плача

16:56 27 января 2017

В Тверской Думе ликвидировали рабочую группу по вопросам стриптиза

16:30 Сегодня

Названы самые дорогие для аренды районы Москвы

00:09 29 января 2017

«Исчез кефир, зато всегда есть водка»

Откуда бралось «советское изобилие», в которое россияне верят до сих пор
16:18 27 января 2017

Жириновский призвал бороться с браками по расчету

15:56 Сегодня

Идею Киева «сдать Севастополь» в обмен на Крым сочли бредовой фантазией

15:52 Сегодня

Составлен рейтинг жалоб москвичей

Россия
«Это подростковая среда»
Как жестокость стала нормой для российских детей
«Забрать ребенка надо, но в интересах семьи лучше оставить»
Кто, за что и на каких основаниях может разлучить детей и родителей
Московский учитель прочитал рэп про Ивана Грозного
Путин и Эрдоган встретятся в марте
«Исчез кефир, зато всегда есть водка»
Откуда бралось «советское изобилие», в которое россияне верят до сих пор
Мурманский губернатор сравнила свою почту со Стеной Плача
Названы самые дорогие для аренды районы Москвы
Все материалы
Мир
Господин, неприятный во всех отношениях
Победа Трампа заставила нервничать и Северную Корею, и Южную
Папа ФранцискРыцари против папы
Конфликт Мальтийского ордена и Понтифика завершился победой Ватикана
«Израилю неважно, кто придет к власти в Сирии»
Ирина Звягельская о том, как избрание Трампа отразится на Ближнем Востоке
Йеменские повстанцы обстреляли ракетами офис ООН в Саудовской Аравии
СМИ узнали подробности о напавших на мусульман в Квебеке
Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент всея османов
Эрдоган на пути к абсолютной власти в Турции
Неизвестный расстрелял посетителей ресторана в Стамбуле
Все материалы
Бывший СССР
Бьют? АТО!
Почему украинские силовики боятся носить камуфляж на гражданке
В Крыму ответили на предложение киевского генерала «оставить» Севастополь России
Литва отвергла идею об изменении статуса Калининградской области
Порошенко в Берлине пообещал и дальше давить на Россию
Депутат Рады пожаловался на уход Украины под «эффективный контроль России»
Депутат Рады анонсировал сроки отставки Авакова
В Закарпатье предложили построить стену на границе с Украиной
Все материалы
Финансы
«Проблема не в микрозаймах, а в нищете»
Финансовый омбудсмен Павел Медведев о борьбе богатых и бедных россиян с долгами
Сотрудников АСВ предложили освободить от судебного преследования
Президент Украины попросил немцев быстрее раскупать госсобственность
Безработица в России за неделю выросла на три процента
Украине разрешили экспортировать птицу только из чистых регионов
В Госдуме назвали карту «Мир» важнейшим имиджевым проектом России
Сбербанк исключил понижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ
Все материалы
Бизнес
Приручить дракона
Особенности цифрового маркетинга в Китае
Пивоварам прописали новую диету
Отрасль приспосабливается к новым правилам игры
Много денег из ничего
Простые идеи, принесшие миллионы
Ryanair пригрозила ужесточить правила провоза ручной клади
Суд отказал Apple в споре с таможней
Москва обжаловала в ВТО пошлины Евросоюза на российскую сталь
Россия обогнала Бразилию по экспорту растворимого кофе в Германию
Все материалы
Силовые структуры
В очереди за льготами на Ил-96
Перейдут ли российские авиакомпании на отечественную авиатехнику
Пытательный срок
Как в реабцентре пленников молитвами и побоями избавляли от пагубных пристрастий
Операция по извлечению тонущего в Москве-реке автомобиля Subaru ForesterЛеденящие подробности
Вытащивший женщину из реки сотрудник ДПС и другие неожиданные спасатели
Новейший корвет «Совершенный» вышел на испытания в море
Дальняя авиация нанесла новый удар по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре
В Подольске врач надругался над беспомощной пациенткой
80-летний пенсионер из Кабардино-Балкарии заподозрен в убийстве супруги кувалдой
Все материалы
Наука и техника
Запуск Atlas V«Без России в космос американцы не улетят»
Создатель РД-180 о зависимости США от России и превосходстве в космосе
Венгерское восстание «С ним могли расправиться прямо на улице»
Раскрыты неизвестные подробности из жизни председателя КГБ Андропова
Утонченная резня
Девять неожиданных способов применения бензопилы
Индия запустит одновременно сотню спутников
Разработчики отказались от выпуска продолжения Deus Ex
Названа причина отказа от выпуска модульного смартфона Google
В МГУ заинтересовались рачками-мигрантами
Все материалы
Спорт
Роджер ФедерерКлассика жанра
Итоги лучшего в истории Australian Open
Тренер «Челси» поддержал возможный переход защитника клуба в «Зенит»
Российским паралимпийцам запретили участвовать в отборе к Играм-2018
Обещавшего порвать себе связки футболиста продали в «Марсель»
Смета «Зенит-Арены» превысила 41 миллиард рублей
Украинская биатлонистка объяснила уход с пьедестала под российский гимн
Хоккеисты канадской команды сыграли в вышиванках
Все материалы
Культура
Телу время
Женский эротизм глазами 17 фотохудожниц
Мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» «Актерская профессия — она ни про что»
Директор театра на Таганке о маньяке-цирюльнике Суини Тодде
Юристы «Матильды» пообещали отреагировать на действия Поклонской
Трамп показал сотрудникам Белого дома мультфильм
Украина представила эмблему и слоган «Евровидения-2017»
Оззи Осборн опроверг слухи о своем сатириазисе
Герой номинированной на «Оскар» документалки попал под запрет на въезд в США
Все материалы
Интернет и СМИ
Мем на миллион
Как смешные картинки из интернета торгуются на бирже и становятся новой валютой
Спасись и сохранись
Как богачи набивают бункеры патронами в ожидании конца света
Вестник иллюминатов
Как британский журнал посылал миру тайные знаки Ротшильдов
Блогер поставила мужчин в тупик предложением угадать предмет из ее косметички
Bild сравнила фото Трампа во время бесед с Путиным и с Меркель
В сети восхитились задорно поющим цыганом с сотнями клипов
Джигурда согласился доказать свою нормальность у психиатра
Все материалы
Ценности
Рискуют все
Люксовая индустрия опасается спада темпов и дефицита коньяка
Chloe останется без креативного директора
Topshop подобрал невестам наряды для бюджетной свадьбы
Nike посвятил кроссовки Серене Уильямс
Гвинет Пэлтроу предложила подвески в виде грудей и ягодиц
Янек Делешкевич«Мы позволяем клиенту самовыражаться»
Янек Делешкевич: часовщик, джазмен и покровитель искусств
Gucci отобрал чернокожих моделей для секретного проекта
Все материалы
Путешествия
Стоповер в подарок
Как за те же деньги посетить в два раза больше стран
Он сверху
Лучшие фото мира по версии SkyPixel, снятые с дронов
Указ Трампа повлиял на порядок выдачи американских виз россиянам
Инвалид совершил путешествие в Папуа — Новую Гвинею ради райских птиц
Укусившая пассажира сколопендра задержала вылет лайнера из Омана
WTF сообщил о планах дать россиянам возможность платить в Турции рублями
Air France сняла с рейсов 21 пассажира из-за указа Трампа
Все материалы
Из жизни
«Во Франции мы за мультикультурность»
15 фотофактов о новой «Мисс Вселенная» Ирис Миттенар
Принцессы фитнеса
Десять самых тренированных женщин королевской крови
Бой за килограммы
Instagram-блогеры поделились историями борьбы с анорексией
Помесь шипу с мальтипу
10 новых дизайнерских пород собак и причины их популярности
В Аргентине попытались установить мировой рекорд по массовому дрейфу
Швейцарская деревня ввела собственную валюту
Нигерийский проповедник после смерти оставил 130 жен и 203 ребенка
Все материалы
Двуликий МАЗ, который так и не появился
История асимметричного советского грузовика
У Жириновского сломался ё-мобиль
ВАЗ Э1101: другой «Чебурашка»
А вы знаете, что первые «Жигули» могли быть с передним приводом?
Toyota уступила VW звание крупнейшего автопроизводителя
Электрореволюционеры
Путеводитель по стартапам, участвующим в электрической революции. Часть первая
Работник автосервиса украл и продал 13 машин госдепартамента США
5 быстрейших автомобилей СССР
Самые большие скорости самой большой страны
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы