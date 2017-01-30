В Аргентине попытались установить мировой рекорд по массовому дрейфу

Группа из 1941 человека попыталась установить мировой рекорд по наибольшему числу людей, дрейфующих в воде, выстроившись в ряды. Об этом сообщает Ruptly, публикуя соответствующее видео.

Участники акции провели ее в соленом аргентинском озере Эпекуэн. Они держали друг друга за руки, помогая наполовину находиться на поверхности воды.

Мероприятие стало частью ежегодного фестиваля термального туризма. О том, получилось ли установить рекорд, станет известно лишь через два месяца.

Предыдущее достижение было зафиксировано в 2014 году на Тайване, когда подрейфовать в озере Сан Мун Лейк решили 634 человека.