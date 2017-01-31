Президент США Дональд Трамп назначил временного главу иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Об этом сообщает Reuters.

Им стал Томас Хоман, более 30 лет прослуживший в рядах ведомства. Ранее он занимал должность исполнительного директора и специализировался на операциях, подразумевающих арест и депортацию нелегальных мигрантов. Бывший глава службы Дэниэл Рэгсдейл переходит на должность его заместителя.

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Причины, побудившие Трампа сменить руководителя службы, не уточняются. Джон Келли, глава министерства национальной безопасности, в структуру которого входит ICE, выразил надежду, что Хоман «будет и дальше демонстрировать качества сильного и эффективного лидера».

Борьба с нелегальными мигрантами была одним из ключевых пунктов предвыборной программы Трампа. Вскоре после инаугурации, 27 января, он подписал указ, согласно которому на территорию Соединенных Штатов запрещается въезд гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, в том числе и тем из них, кто является обладателем грин-карт. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев. В документе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам США.

Комментируя свое решение, Трамп пояснил, что эта мера направлена не против мусульман, а против террористов. По его словам, выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты дополнительные меры в политике безопасности в течение 90 дней.