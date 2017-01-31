Жившее полмиллиарда лет назад существо показали в анимации

YouTube-канал BMCseriesJournals представил анимацию, в которой показан древний организм Ovatiovermis cribratus, живший в кембрийский период 500 миллионов лет назад. Ученые считают его лобоподомм — беспозвоночным с сегментированным телом, к ним также относятся тихоходки и онихофоры. Существо имело около 20-30 конечностей двух типов — длинных и тонких с щетинками, а также толстых, которые помогали организму зацепиться за морское дно.

По словам ученых, O.сribratus относятся к самым древним из известных животных, близких к членистоногим. Вместе с последними они составляют группу Panarthropoda.