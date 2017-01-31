Российские филармонии откроют продажи более 200 тысяч абонементов

В среду, 1 февраля, стартуют продажи абонементов в российские филармонии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этом году в один день откроются кассы не только Московской, но и Свердловской, Белгородской, Омской, Оренбургской, Приморской, Ростовской и Рязанской филармоний, а также Уральского центра народного творчества и двух питерских площадок: Санкт-Петербургской капеллы и Концертного зала Яани Кирик.

Всего концертные организации подготовили более 200 тысяч абонементов. В прошлом сезоне Московская филармония установила абсолютный рекорд — в первую ночь продаж было куплено 100 тысяч годовых билетов.

В каждом заведении представлено по несколько абонементных серий. В частности, в Свердловской области покупателям предложен выбор из 48 программ, в которые входит более 170 отдельных концертов — на данный момент это высшая отметка в истории учреждения.

«Мы сейчас сделали свою систему, благодаря которой человек может купить по интернету абонемент, его тут же у себя дома распечатать и дальше уже не ходить в кассу — на входе контролеры пропускают по штрих-кодам», — рассказал «Ленте.ру» директор Свердловской филармонии Александр Колотурский.

Он отметил, что первый день продаж всегда сопровождается наплывом покупателей. У учреждения, помимо главного зала в Екатеринбурге, есть семь филиалов в области.

В России первые филармонии появились в XIX веке и были посвящены, главным образом, симфонической музыке. В настоящее время слушателям предлагается широкий спектр жанров, от джаза до фольклора.