В Аргентине отдыхающие сформировали живую цепь для спасения людей в волнах

Посетители пляжа в аргентинском городе Монте-Эрмосо сформировали живую цепь, чтобы выручить троих купальщиков, которые не могли вернуться на берег из-за высоких волн и низового подводного течения. Об этом сообщает газета Daily Mail, обратившая внимание на пост в Facebook сотрудницы береговой спасательной службы Каролины Уриарте (Carolina Uriarte).

На помощь людям в море бросились профессиональные спасатели, но им не удалось добраться до них. Тогда к вызволению попавших в водяную ловушку присоединились добровольцы. Совместные усилия увенчались успехом и через восемь минут купальщиков вытащили.