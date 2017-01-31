Индия впервые выдала разыскиваемого за преступления россиянина

Индия экстрадировала российского бизнесмена Антон Скрябина, разыскиваемого по обвинению в присвоении 123 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем во вторник, 31 января, в редакцию «Ленты.ру».

Мужчина доставлен в Москву в сопровождении сотрудников Интерпола. Ему вменяется преступление, предусмотренное статьей 160 УК РФ («Присвоение»). «Эта депортация стала первой, осуществленной в Россию из Индии за время членства нашей страны в Интерполе», — отмечается в пресс-релизе.

По данным МВД, в 2013-2014 годах Скрябин, являясь председателем правления кредитного потребительского кооператива и используя свое служебное положение, похитил вверенные ему денежные средства в размере более 123 миллионов рублей. С присвоенными средствами он скрылся.

В декабре 2015 года на основании запроса УМВД России по Кировской области предприниматель был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В июне 2016 года было установлено местонахождение Скрябина на территории Индии, где его и задержали.

Впервые за последние 10 лет Ирак выдал России обвиняемого в тяжких преступлениях. Экстрадиция Адель Аль-Саффара состоялась в ноябре 2016 года. Он был доставлен в Москву транзитом через территорию ОАЭ. Мужчина разыскивался за сбыт наркотиков. Он был задержан в Ираке в октябре 2015 года.