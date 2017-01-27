Испания передала России разыскиваемого за убийства ставропольца

Полиция Испании экстрадирует в Россию жителя Ставрополя Алексея Шияна, обвиняемого на родине в убийствах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пятницу, 27 января, в Генпрокуратуре.

«Самолет с Шияном приземлится в Москве вечером 27 января», — сказал представитель ведомства.

Шияна многократно пытались поймать власти обеих стран, передает телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. 39-летний россиянин обвиняется в покушении на убийство в 2001 году, а также в убийстве четырех человек в баре Ставрополя. Кроме того, российские власти обвинили его в связях с северокавказскими террористами.

Первый раз Шияна арестовали в 2007 году в Испании, где он проживал с местной жительницей. Его экстрадировали в Россию, где в 2008 году он был оправдан присяжными. Верховный суд отменил оправдательный приговор, но к тому моменту Шиян уже скрылся. Во второй раз его задержали в 2014 году. Суд отпустил его с условием постоянных отметок в полиции. Но Шиян снова пропал, пока шел процесс о повторной экстрадиции в РФ.

16 декабря 2016 года сотрудники Интерпола экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Москву россиянина Олега Шаманина, подозреваемого в организации преступного сообщества в Северодвинске Архангельской области.