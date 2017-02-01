Цены на машины в январе подняли 13 автомарок

Тринадцать автомобильных брендов подняли цены на свою продукцию во второй половине января. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, корейский автопроизводитель KIA повысил стоимость хетчбэка Ceed в комплектациях GT (плюс 3 процента) и ЭРА-ГЛОНАСС (плюс 0,8-3,1 процента). Кроме того, подорожали универсал Ceed SW (от 2,9 до 3,2 процента), седан Optima (плюс 1,2-3,6 процента), люксовый седан Quoris (плюс 2,8-3,8 процента), кроссоверы Sportage (плюс 2-3 процента) и Sorento (0,7-0,9 процента).

Renault поднял цены на кроссоверы Kaptur, Duster — от 0,9 до 2,7 процента. Подорожали хетчбэки Sandero (плюс 1,6-2,1 процента), Sandero Stepway (1,4-2,1 процента) и седан Logan (на 1,6-2,1 процента). Другой французский производитель, Citroen, увеличил стоимость седана C4 в комплектации Life (плюс 2,6 процента) и моделей C4 Picasso и Grand C4 Picasso — плюс 2-2,2 процента. Peugeot переписал ценник кроссовера 3008, который прибавил в цене от 2 до 4 процентов, и седан 408 — плюс 6-11 процентов.

Некоторые бренды ограничились изменением цены только одной модели. Так, корейский Hyundai поднял стоимость кроссовера Creta — на 0,4-0,6 процента.

9 января стало известно о том, что Волжский автозавод поднял цены на ряд моделей. Стоимость флагманской модели Lada Vesta выросла на 3,2 процента. Модель Granta подорожала на 1,6 процента.

