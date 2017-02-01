Китаец отказался расстаться с кустом в виде петуха за 100 тысяч юаней

Житель китайской провинции Цзянсу отказался продать любимый куст за 100 тысяч юаней (около 875 тысяч рублей). Об этом в среду, 1 февраля, сообщает издание Shanghaiist.

В конце 70-х годов прошлого века знакомый подарил Вану Гэньляну (Wang Genliang) 20-сантиметровый саженец падуба. За прошедшие с тех пор 40 лет куст вырос до 2,5 метров. Все это время мужчина два или три раза в год стриг его ветви таким образом, чтобы он приобрел форму петуха.

В год Петуха по китайскому календарю стриженый падуб пользуется повышенным вниманием. По словам 78-летнего пенсионера, прохожие фотографируются на фоне «петуха» не реже раза в день. Кто-то даже предложил купить куст за 100 тысяч юаней, но Ван Гэньлян не взял деньги. «Это мое хобби, — объяснил он. — Не хочу его продавать».

В декабре прошлого года сообщалось, что в центре китайского города Тайюань установили статую хмурого петуха с золотым гребешком, напоминающим прическу Дональда Трампа. Такие же фигурки, но поменьше, продаются в интернете.