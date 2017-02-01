В Баку застрелили четырех террористов

В Баку уничтожены четыре экстремиста, примкнувших к действующим за пределами страны террористическим организациям. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Служба госбезопасности Азербайджана.

«31 января в ходе спецоперации по задержанию подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений были ликвидированы граждане республики Улубеков по прозвищу Абу Хавса, Демиров по прозвищу Абдульгариб, Алмамедов и Мамедов по прозвищу Абдуллах. Один из них — Садыхов по прозвищу Абдулхалид — задержан», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что радикалы попытались оказать стражам порядка сопротивление, открыв огонь из пистолета и автомата.

3 декабря 2016-го спецслужбы Азербайджана предотвратили теракт, передавал портал Haqqin.az. Преступник оказал сопротивление и попытался взорвать имевшийся у него пояс смертника. Группой спецназа в качестве ответной меры террорист — 38-летний гражданин страны Эмин Джами — был уничтожен на месте. В службе госбезопасности страны напомнили, что Джами в 2007 году был осужден за участие в террористической организации. В начале 2016 году он освободился из заключения и вновь наладил связь с боевиками.

