Минтранс предложил приватизировать речные порты за один рубль

Министерство транспорта России предложило проводить конкурсы и аукционы по продаже небольших речных портов и причалов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, со стартовой ценой в один рубль. Об этом говорится в проекте поправок в Кодекс внутреннего водного транспорта и в закон о приватизации, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов.

Как отмечается, принятие документа позволит упростить и ускорить вовлечение в хозяйственный оборот портовых гидротехнических сооружений, перегрузочных комплексов, причалов, служебных зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время такие объекты не используются в качестве инфраструктуры речного транспорта.

Одно из условий передачи портов и причалов в частную собственность через торги — после реконструкции они должны использоваться по назначению.

Документ размещен для публичного обсуждения, которое будет завершено 22 февраля.

Президент ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев в 2015 году оценивал изношенность инфраструктуры речных портов в России в 50-70 процентов. Эксперт подчеркивал, что отсутствие инвестиций в течение длительного времени привело к тому, что речной транспорт теряет два-три речных порта ежегодно.