Дэвид Хокни переработал логотип таблоида The Sun с помощью iPad

Пятничный номер таблоида The Sun вышел с обновленным логотипом, созданным британским художником Дэвидом Хокни. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает портал Artnet.

Художник переделал изображение, используя iPad.

Акция продлится один день. После этого таблоид вернется к своей привычной эмблеме.

В галерее Тейт 9 февраля открывается самая масштабная в истории выставка работ Хокни.

79-летний Дэвид Хокни — один из самых влиятельных современных британских художников. В Великобритании он признан одним из самых значительных мастеров XX века. Работы Хокни есть в собраниях крупнейших мировых музеев по всему миру, в том числе в лондонской Национальной портретной галерее, в Институте искусств в Чикаго, в Национальной галерее Австралии и в Музее современного искусства в Токио.