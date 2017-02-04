Георгия Тараторкина похоронят на Троекуровском кладбище

Народный артист РСФСР Георгий Тараторкин будет похоронен на Троекуровском кладбище. Прощание пройдет 6 февраля в театре имени Моссовета, где артист служил более 40 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актера. Текст телеграммы президента, направленной близким покойного, размещен на официальном сайте Кремля.

«Георгий Тараторкин был выдающимся актером и наставником, талантливым, увлеченным человеком. Роли, которые он создал в театре и кинематографе, навсегда останутся настоящей классикой отечественного искусства», — говорится в телеграмме.

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Народный артист РСФСР Георгий Тараторкин умер 4 февраля на 73-м году жизни после тяжелой болезни.

Тараторкин родился 11 января 1945 года в Ленинграде. В 1966 году окончил Драматическую студию при Ленинградском Государственом ТЮЗе (руководитель курса — З.Я. Корогодский). С 1974 года служил в театре Моссовета. Сыграл более 30 ролей в кино, в том числе Родиона Раскольникова в экранизации «Преступления и наказания». Являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».