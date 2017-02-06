Пользователей сети восхитила потроллившая Трампа арабская авиакомпания

Иорданская авиакомпания Royal Jordanian потроллила президента США Дональда Трампа, издавшего указ о запрете на въезд в страну гражданам семи мусульманских государств. Запись появилась в Twitter-аккаунте перевозчика после того, как документ был заблокирован федеральным судьей.

В сообщении компания объявляет о скидках на перелеты в США. На картинке крупными буквами написано слово ban («запрет» на английском языке), однако предприимчивый специалист по продвижению в социальных медиа переделал его в Bon Voyage («счастливого пути» по-французски).

Пользователи социальных сетей оценили шутку. Запись получила сотни лайков и ретвитов, а микроблогеры высказывали SMM-специалисту свое почтение. Так, некоторые назвали авиаперевозчика лучшим и пообещали когда-нибудь воспользоваться его услугами.

«Кто бы ни вел соцсети авиакомпании @RoyalJordanian: ты весельчак».

«Хорошая игра!»

«Превосходно!»

Согласно указу Трампа, в США запрещено въезжать гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией. Речь идет об Иране, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане. Помимо этого, президент на 120 дней приостановил прием беженцев из Сирии. Решение вызвало массовые протесты, после чего федеральный судья приостановил его действие.