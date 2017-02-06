«Ленту.ру» внесли в список угрожающих Эстонии СМИ

В Эстонии опубликовали черный список российских СМИ, представляющих угрозу республике. Он размещен в понедельник, 6 февраля, на ресурсе Propastop, связанном с военизированным формированием Союз обороны Эстонии (Кайтселийт). В перечне оказалась и «Лента.ру».

В список также включены сайты Sputnik Эстония, RT, Первого канала, РБК, интернет-газеты «Взгляд», информационных агентств Regnum и ТАСС — всего около 30 ресурсов. Составители подчеркнули, что перечень далеко не полный. «В интернете существуют еще десятки и сотни порталов, блогов, каналов и страниц, которые ведут пропаганду», — предостерегают авторы сообщения.

Как отмечается, перечень СМИ приведен для того, чтобы бизнесмены исключали эти ресурсы из планов своих кампаний и не поддерживали собственными деньгами влияние со стороны.

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В октябре 2016-го эстонские националисты заявили о намерении блокировать работу агентства Sputnik в республике, сообщал портал Sputnik Эстония. Радикалы направили в редакцию СМИ послание, в котором отметили, что будут не только добиваться «бесповоротного законодательного запрета русского телевидения на территории республики», но и готовы самостоятельно снимать тарелки с фасадов и крыш зданий.

В 2015-м правительство Эстонии попросило госслужащих не давать интервью российским СМИ.

Союз обороны Эстонии (Кайтселийт) — добровольческое военизированное формирование, входящее в состав Сил обороны Эстонии.