РГО отправится на арктические острова 14 февраля

Российское географическое общество (РГО) планирует провести экспедицию на снегоходах на арктических островах в Карском море в Ямале. Об этом сообщает администрация Пуровского района Ямала.

«Ямальское региональное отделение РГО готовит снегоходную экспедицию из цикла "Легенды Арктики", посвященную 120-летию арктического плавания команды Фритьофа Нансена на корабле "ФРАМ" в 1893-1896 годах», — говорится в сообщении. Отмечается, что старт экспедиции запланирован на 14 февраля. Группа РГО будет наблюдать за природными и погодными явлениями в условиях высоких широт, и проводить сеансы радиосвязи с каждого из островов.

Путешествие продлится полтора месяца. В состав группы, помимо ямальцев, войдут радиолюбители из Тюмени, Норильска, Петропавловска-Камчатского, Москвы.

Среди контрольных точек будущей экспедиции — мыс Стерлигова, остров Скотта Гансена, архипелаг Норденшельда, острова Нансена и Тыртова.. В конце экспедиции участники РГО достигнут островов Фирнлея, расположенных в 30 километрах от материка.

Руководитель экспедиции Игорь Знаменский уже проходил десятки экстремальных маршрутов — в Верхне-Тазовский заповедник и на Мангазею, на острова Обской губы, острова Литке и Шокальского, и на остров Добржанского на Камчатке.