Соревнование «Лыжня России» соберет в Мурманской области три тысячи участников

Около трех тысяч жителей Мурманской области примут участие в соревнованиях «Лыжня России» 11 февраля, сообщил «Мурманский вестник» со ссылкой на председателя спортивного комитета области Наталью Марковину.

«В этом году соревнования состоятся в 16 городах и поселках региона. Главный старт, как и прежде, будет дан в мурманской "Долине Уюта"», — пояснила Марковина. По ее словам, дети и зрители смогут поучаствовать в различных конкурсах.

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Награды будут разыграны в четырех возрастных группах. Взрослые и школьники смогут пробежать один, пять и десять километров, а дошкольники — 200 метров. Победители и призеры получат дипломы, медали и кубки Министерства спорта.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года, в них принимают участие как любители лыжного спорта, так и профессионалы и VIP-персоны. В прошлом году соревнования прошли в 72 регионах страны.

