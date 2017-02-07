На поиски неплательщиков с Рублевки предложили отправить дроны

Заместитель председателя Мособлдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предложил запустить в небо дроны, которые выявляли бы неплательщиков налога на имущество физических лиц, сообщает ТАСС.

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«Наши дачники в основном платят налоги. Их не платят богатые. Надо запустить дроны над Рублевкой. Мы, садоводы, требуем проверить, как они платят налоги, и мы увидим, что там их не платят», — уверен Чаплин.

Ранее 7 февраля министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, как сообщал ТАСС, говорил, что для выявления подобных случаев уже используется аэрофотосъемка. Она проводится с 2014 года. С ее помощью, по данным Аверкиева, на кадастровый учет поставлено более 80 тысяч домов, в 2016 году с ее помощью было привлечено налогов на 240 миллионов рублей больше, чем в предыдущем.