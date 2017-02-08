В МИД прокомментировали решение США пересмотреть ядерную доктрину

Москва надеется, что новый вариант ядерной доктрины США не будет предусмотрена возможность безразмерного применения данного типа оружия. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил источник РИА Новости в МИД России.

По его словам, изменение доктринальных установок — дело совершенно нормальное. «Вопрос в том, в каком направлении нынешняя доктрина будет пересматриваться», — отметил источник.

При этом он напомнил, что действующая в настоящее время концепция «предусматривает возможность применения ядерных вооружений во всех случаях, когда затрагиваются жизненно важные интересы США». «Что это такое? Никто не знает. Это будет определять для себя администрация США, четкости никакой на этот счет нет», — уточнил источник.

Отсутствие критериев, отметил он, отличает американскую доктрину от российской, в которой «четко определены обстоятельства, в которых теоретически возможно применение ядерного оружия».

Материалы по теме Заложники ситуации Зачем США разворачивают бригаду в Восточной Европе

Ранее 7 февраля начальник штаба американских Военно-воздушных сил (ВВС) генерал Дэвид Голдфин сообщил, что США намерены весной пересмотреть своею доктрину применения ядерного оружия. «Пришло время, как и при любой другой новой администрации, бросить свежий взгляд на ядерный комплекс, который бы привел к выработке стратегических политических наставлений министерству обороны относительно того, куда нас хочет направить администрация», — цитирует его ТАСС.

Предыдущая редакция доктрины была подготовлена правительством президента-демократа Барака Обамы. Несекретную версию данного документа Вашингтон обнародовал в апреле 2010 года. До этого фрагменты материалов публиковались лишь дважды: при демократе Билле Клинтоне (занимал пост главы государства с 1993 по 2001 год ) и при республиканце Джордже Буше-младшем (2001-2009 годы).