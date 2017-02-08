Суд арестовал возможного виновника аварии в Новой Москве

Водителя автомобиля Toyota, возможного виновника аварии в Новой Москве, произошедшей 1 февраля, взяли под стражу по решению суда до 1 апреля. Об этом в среду, 8 февраля, со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Александра Князева сообщает телеканал «360».

По словам Князева, Тверской районный суд Москвы вынес соответствующее решение на на основании ходатайства следователя ГСУ столичной полиции.

1 февраля стало известно, что по факту аварии в Новой Москве возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

ДТП произошло 1 февраля на повороте с Варшавского шоссе в сторону деревни Коротыгино. В результате столкновения двух машин — легкового автомобиля Toyota и внедорожника УАЗ (из-за аварии он загорелся) — погибли девять человек.